北漂真的難生存？網友好奇指出，許多人大嘆在台北生活不易，仔細一看他們做的工作卻是在家鄉就有的，讓他很好奇「北漂做低薪工作的意義為何？」許多網友指出恐是有「台北夢」和「特定產業台北才有」所致，但後者卻慘被網友打臉。

網友在PTT上分享，他最近看到一些北漂青年哀怨著在台北生活很不容易，賺來的錢拿去繳房租、電話費之後，就幾乎快要用光，根本回不了家鄉。然後點進去看之後發現，哀怨的人不是做服務業，就是當業務，感覺還不是很靠譜的那種。

原PO不解地說，這兩種人除非是住在非常偏鄉的地方，不然其實在自己家鄉就找的到工作，為什麼這麼喜歡跑到台北來做這類型的工作，然後再抱怨台北很難生活呢？

貼文引發網友討論，「家鄉死氣沉沉像在養老」、「有個天龍夢錯了？」、「每個人喜歡的不一樣」、「 講白了 愛玩 夜生活豐富」、「就台北夢吧，不過講真的台北的生活門檻比很多國家的首都還低很多了，不論水、電、交通、房租、便當都是，即使考慮收入水準也一樣極便宜」。

也有網友指出「許多產業都在台北，才會讓人北漂」，但不少人舉例分析說，「媒體業才幾家，根本不是眾人北漂主流，同理藝術工作者在總人口裡也是少數。況且真正的藝術工作也不用去打卡上班，地點根本沒啥差好嗎？」、「拿電腦電子工業出來講更是好笑，電腦電子大宗是在新竹。至於工業，請問各位在台北市內是有看到多少間工廠？認識身邊來台北的人真的有大部分都去工廠做工嗎？」。

根據勞動部主計處的統計「薪資排行」顯示，新竹市47,444元居冠，苗栗縣40,489元、台北市40,096元、新北市39,388元、桃園市39,388元，而全國平均薪資為42,172元，僅新竹市的薪資超過全國平均。

(中時新聞網)