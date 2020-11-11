小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(11日）財經重點。

【1】高通供貨華為傳獲准

在美國總統大選後，美方對大陸通訊設備製造龍頭華為的制裁傳來鬆綁消息。大陸科技媒體36氪10日引述知情人士透露，全球晶片大廠高通已獲得對華為供貨的許可證，成為繼AMD、英特爾、台積電之後，又一家重量級的半導體企業得到華為的晶片供貨許可。

【2】台積再創紀錄 資本預算逾4300億

護國神山出手果然不凡。台積電10日董事會通過逾新台幣4,300億元資本預算，改寫新高紀錄；另外，亦核准將投資近新台幣1千億元，於美國亞利桑那州設立百分之百持股子公司。

【3】上市櫃10月營收 創23個月新高

延續旺季效應，上市櫃公司10月營收達3.24兆元，月增1.88％、年增0.76％，創下2018年12月，23個月以來單月新高，累計前十月營收28.22兆元，年減1.47％。

【4】疫苗橫空出世 類股豬羊變色？

美國製藥巨頭輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech聯手研發新冠疫苗，傳出重大突破利多消息，台股昔日疫情受惠股與受害股「豬羊變色」，10日半導體雙雄、面板雙虎與遠距辦公概念股，引發外資全力開賣、股價走疲，而華航、長榮航、晶華等13檔航空、飯店觀光股強攻漲停作收。

【5】拜登財長人選 葉倫呼聲高

民主黨總統候選人拜登在確定贏得大選後，正著手籌組新政府團隊。其中外界最關注的財長人選方面，據外媒揣測，前聯準會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）與現任理事布蘭納德（Lael Brainard）都可能被拜登列入考慮名單。

(中時新聞網)