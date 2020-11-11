歐盟10日以違反歐盟競爭法正式起訴電商龍頭亞馬遜，因為亞馬遜涉嫌利用第三方賣家的非公開資料來推銷自家商品。歐盟預計明年宣布裁決，屆時亞馬遜可能面臨最高全球年營收10％的罰金。

受此利空打擊，亞馬遜周二跳空開低，大跌2.5％，報3,064美元。

除了本案之外，歐盟也針對亞馬遜另一項商業行為展開調查，因為亞馬遜網站上有許多商品都以亞馬遜或付費使用亞馬遜物流服務的第三方賣家為預設賣家。這類限制消費者選擇空間的商業手段同樣涉嫌違反歐盟競爭法。

多年來亞馬遜主導電子商務市場的地位屹立不搖，但近年有越來越多第三方賣家向歐盟提出抱怨，指控亞馬遜擅自利用第三方賣家的非公開資料做為自家商品行銷工具，藉由排擠對手來增加自家商品在亞馬遜網站上的銷售量，促使歐盟執委會在去年7月展開調查，並在近日向亞馬遜正式發出起訴書。

歐盟市場競爭委員維斯塔格（Margrethe Vestager）表示：「我們必須防止亞馬遜這類握有市場力量並扮演雙重角色的平台阻礙市場競爭。」她強調第三方賣家的網路交易資料不該被亞馬遜拿來當作競爭武器，且亞馬遜應確保平台上的競爭環境公平。

亞馬遜稍早回應：「我們不同意歐盟提出的初步指控，將盡全力確保歐盟充分了解事實。」

亞馬遜可依法請求在閉門公聽會中答辯，預計歐盟將在明年宣布裁決。若亞馬遜罪名確立，最高將面臨全球年營收10％的罰金，相當於數十億美元，但亞馬遜仍可請求上訴。

歐盟市場競爭委員會在維斯塔格任內已對多家美國大型企業開鍘，除了先後調查蘋果及臉書之外，谷歌在過去3年內因3起市場壟斷案遭到歐盟罰款超過82億歐元（約97億美元），但谷歌仍在上訴中。

2017年歐盟裁定谷歌搜尋引擎結果優先顯示自家比價服務違反競爭法，對谷歌罰款24億歐元。2018年歐盟裁定谷歌利用Android作業系統市占優勢排擠對手，對谷歌罰款43億歐元。去年谷歌再度因排擠其他線上搜尋廣告業者而遭到歐盟罰款15億美元。

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(中時新聞網)