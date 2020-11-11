圖為梵高颱風路徑。(氣象局)

第22號輕度颱風「梵高」逐漸增強中，氣象局表示今天有機會轉中颱，預計明天(11/12)通過菲律賓，離台灣最近，氣象達人彭啟明指出，梵高暴風圈增大，明天(11/12)下半天開始有些水氣北上接近台灣，明天下半天到周五(11/13)中南部有下雨機會，北部、東半部降雨範圍擴大且雨勢略大。

氣象局表示，今天清晨全台最低溫在苗栗縣公館鄉14.5度，受東北風影響，清晨仍涼，彭啟明在臉書撰稿，今明兩天有個短暫空檔，水氣稍微略乾一些，單純是東北風型的天氣，北部、東北部雲量多偶而降雨，中南部為多雲到晴的穩定天氣，白天溫度回升，但早晚溫差較大。

彭啟明說，梵高颱風逐步增強當中，可能將發展為中度颱風，暴風圈也擴大，明天下半天開始，梵高颱風通過菲律賓，有些水氣北上接近台灣附近，預估明天下半天開始到周五台灣中南部又會有下雨的機會，北部、東半部迎風面地區降雨範圍擴大且雨勢略大。周六日(11/14、15)隨著梵高颱風登陸越南，並逐漸減弱消散後，外圍水氣北上狀況可望趨於減緩。

彭啟明說，到周末前北部顯著回溫，相當舒適，未來一到兩周內仍未有明顯強冷空氣南下的趨勢，整體溫度上邁入11、12月，預期溫度緩步遞降，建議該逐步為冬天做準備。

(中時新聞網)