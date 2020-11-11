美國總統大選由民主黨候選人拜登宣布勝選，現任總統川普則不承認敗選，宣稱將展開法律大戰。媒體評論稱，外界推測川普在卸任前這兩個多月，可能將使出「最後瘋狂」，尤其9日他突然辭退了國防部長埃斯珀（Mark Esper），更讓這個可能性變得更高；所謂「最後瘋狂」，恐致中美與兩岸關係地動山搖，台灣亦恐提前成「棄子」，而大陸也將毫不猶豫讓台灣成為一張「廢牌」。

香港媒體《中評社》評論指出，川普的 「最後瘋狂」可能是在卸任前訪台、在台海與南海問題上逼中國攤牌，也可能是推出更多令中美關係脫鉤的措施；然無論是哪個，都恐將致中美和兩岸關係地動山搖。尤其9日川普突然將國防部長埃斯珀辭退，更升高了「最後瘋狂」的可能性。

評論也分析，「最後瘋狂」出現的機率仍相對不高，主要原因有三：一，川普現在最迫切的是想如何打贏法律戰，讓選舉結果翻盤；二，要想挑起台海與南海衝突，必須經過長時間布局，美國當前並無此餘裕；三，就算川普想親自或派國務卿訪台，但台灣應該沒有笨到會去對一個將下台之人獻媚，陷自己於災禍之中。

一旦「最後瘋狂」出現，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣認為，中美關係將進入「修昔底德陷阱」，大陸也將毫不猶豫讓「台灣牌」變成一張「廢牌」。不僅如此，只要美國狗急跳牆胡亂出牌，台灣更可能提前變「棄子」，台灣必須格外警惕與小心。

(中時新聞網)