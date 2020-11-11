白襪新任總教練拉魯沙(Tony La Russa)近來爭議不斷，他入選名人堂之後又復出執教已經很不像話，還爆出酒駕案件，現在投手史卓曼(Marcus Stroman)公開嗆聲：「付我再多的錢，我都不會為拉魯沙效力。」

2016年美國體壇爆發國旗抗爭事件，拉魯沙指責這些抗議者是「譁眾取寵」「不尊重國家」，表示絕不允許自己的球員做這種事。拉魯沙當時任職響尾蛇顧問，沒有在幕前掌兵，沒有真的影響到球隊。

有人批評拉魯沙是「種族歧視的酒鬼」，白襪怎能雇用這樣的人掌兵？史卓曼也回應支持他們的看法。《今日美國》報導，拉魯沙酒駕被抓的時候拒絕配合酒測，還秀出冠軍戒指給警察看：「你看到我的冠軍戒嗎？我是棒球名人堂成員，兄弟，貨真價實的名人堂成員。」他當時有些醉了，但這種行為還是貽笑大方。

一般而言，棒壇傑出球星退休5年之後才獲得候選名人堂的資格(去世的人不在此限)，因為他們不希望有人退休或是投票正在進行時又突然復出。拉魯沙2011年在紅雀退休，2014年入選名人堂已經是非常快速了(大家以為他不會復出)，結果他入選名人堂就先後跑去響尾蛇、紅襪、天使擔任顧問，現在返回球場帶領白襪，招致外界非議。☆酒後不開車，未成年者請勿飲酒！

(中時新聞網)