退輔會主委馮世寛在立法院的答詢非常有戲，最近被立委潑咖啡，立馬脫衣準備叫戰，日前被問到清境農場「綿羊秀」遭動保團體批評戲謔、粗暴，要求終止，他回應說，羊被弄完就吃東西可見很喜歡，清境綿羊秀不可能取消！對此網友熱議笑翻，好久沒看過這種本格派冷笑話了。

動保團體最近在國發會公共政策平台發起「終止綿羊秀表演」、質疑在供人類觀賞的任何「動物秀」，是否建立在對動物「不人道」的條件下。立委洪孟楷因此在立法院質詢馮世寛，最近退輔會清境農場的「綿羊秀」遭到動保團體質疑，「有問羊的意願嗎？」

PTT八卦版有人貼文，建議馮世寬去一趟清境農場，問問那些被剃光的羊，「他們有沒有經過你的同意才剃毛」，看綿羊是不是回「沒～沒～」，民進黨政府不知民情的程度，已經到連羊的意願都不管了。

底下網友看到立委質詢、馮世寛回應和原PO的註解全都笑翻，「欺負羊羊真的太可惡了」、「嘴角失守」、「好久沒看過這種本格派冷笑」、「要問羊你有沒有不舒服。羊：沒」、「靠北我還笑到流眼淚，一定是加班加太多」、「立委發雞排也沒問過雞的感受啊」、「讓動物連結吃飯和剃毛，還真的有可能喜歡啊」、「怎麼搞得像『子非魚』的鬥嘴一樣了」、「不剃毛也是虐待，剃也是虐待」、「不剃毛才是虐待吧，試想不給各位肥宅梳理頭髮不給剪，誰受的了」、「綿羊不剃毛根本不能生存吧」。

(中時新聞網)