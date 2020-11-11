網紅小A辣從小就希望能成為女生，今年3月她發文分享若「變身」後的好處，因自己不會有生理期，也不會懷孕，一年四季都能有性行為。今(11日)週刊報導，上月她砸45萬到泰國進行性別重置手術，如今已經成功，她開心從生理上變成真正的女性，並打趣說「送走弟弟、迎回妹妹」。

小A辣身材火辣又臉蛋精緻，在社群尚有不少粉絲，過去她常大方分享自己「進廠維修」，做過提眉、豐額、隆乳、豐臀手術，愛護自己不遺餘力。先前她坦言自己的終極目標還是想做性別重置手術，目的地是泰國，無奈今年初起因為疫情影響延宕。

有網友質疑，小A辣就算動了刀，依舊無法懷孕也沒有生理期，對此，小A辣正向看待說，很多女生朋友跟她分享其實生理期和懷孕很辛苦，也很不舒服，安慰她說：「（至少）我的洞洞一年四季每一天都能用，就像便利商店全年無休」。

據《鏡週刊》報導，小A辣坦言上月飛抵泰國動刀，前後歷經隔離、檢驗、簽證程序不符等風波，歷經兩個半月終於手術成功，醫生將她的S結腸移到新建陰道，又將原本生殖器的神經移往外陰部，但辛苦的是術後復原，因手術製造的陰道會萎縮，需要天天忍受疼痛清理，但小A辣不以為苦，反而更期待復原後的新生活。

(中時新聞網)