邵雨薇與吳慷仁2年前爆出緋聞，不過兩人都否認交往，澄清只是朋友，據悉由於兩人皆無縫接軌，導致戀情見光死，但其實兩人私下一直保持聯繫，最近更被拍到吳慷仁闖邵雨薇香閨過夜，似乎上演大復合戲碼。

根據《鏡週刊》報導，有讀者爆料邵雨薇某次聚會，已向身邊友人大方介紹吳慷仁是「男朋友」，似乎透露兩人關係已穩定發展，上週吳慷仁和邵雨薇被拍到到連鎖台灣料理餐廳用餐，過程中吳慷仁還不斷嘟嘴做表情逗笑邵雨薇，相處模式看似處於熱戀期的情侶，兩人在公眾場合大方互動，似乎透露關係已穩定到能公開的狀態。

兩人用餐完畢前往國父紀念館欣賞舞台劇，散場時外頭正飄著細雨，吳慷仁索性將身上牛仔外套脫下來幫邵雨薇擋雨，兩人行走時更緊緊依靠彼此，畫面可以說是閃瞎眾人，而其實在前一天，吳慷仁被目擊直闖邵雨薇香閨待了16小時之久。

事後吳慷仁臉書發文表示邊看戲邊跟「小姐姐」約會，還一路被狗仔跟拍回家，甚至喊話狗仔：「心疼你們等不到一個結果，但又不想讓你們繼續跟，真的也是讓人挺糾結」，對於兩人戀情，邵雨薇經紀人僅表示：「他們是蠻談得來的朋友」。

(中時新聞網)