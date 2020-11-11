金門冬季天空的主角鸕鶿（ㄌㄨˊㄘˊ），估計已有近800隻來訪，在對岸廈門改善生態環境的競爭下，今年跨海作客數是否會減少？被視為金廈生態條件觀察指標之一，也成為台金兩地鳥友討論的話題。

披著一身亮麗黑羽的冬候鳥鸕鶿，晨曦時分結伴出海捕魚，夕陽餘暉踏浪而歸，「黑衫軍團」生態景觀，一直是金門冬旅的大賣點，每年都吸引大批遊客。

金門國家公園統計，去年1月來訪的鸕鶿高達1萬3054隻，寫下歷年來數量最多的紀錄，繽紛熱鬧的景況讓慕名來到的遊客十分雀躍。

金門最主要的冬候鳥鸕鶿，目前估計已有近800隻來訪。（李金生攝）

但鳥友也注意到鸕鶿有改變棲地的傾向，以去年12月中旬為觀察點，當時尚有1萬1330隻，但今年1月全島統計僅留下5957隻，快速下滑的景況有些冷清。

金管處推估原因除金門棲地主要樹種木麻黃，在2016年9月遭遇17級強颱「莫蘭蒂」重創後，林相已較過去稀疏和破碎化外，與對岸廈門連年積極改善棲地環境，金門已不再是金廈一帶鸕鶿「唯一」的夜棲地有關。

金管處指出，廈門地區在2015年之前並無鸕鶿夜棲紀錄，但在改善杏林灣水庫及園林博覽苑周邊棲息環境，並於2017年建設水庫湖心島後，漸漸吸引鸕鶿夜棲。近年杏林灣水庫一帶，均有逾千隻族群夜棲的紀錄。

大、小金門目前包括慈湖、陵水湖、西湖、菱湖、陽明湖和小太湖已有估約790隻鸕鶿來到，未來數月是否會快速增加，將是金、廈生態環境競爭的觀察指標，也是金管處委託台大丁宗蘇教授執行為期3年的「金門鸕鶿遷移與生態研究」計畫中，有關環境生態監測的重要參考依據。

(中時 )