美國總統川普不服大選結果，週二川普重申大選計票舞弊。蘋果發表基於ARM架構設計、5奈米製程的M1自家晶片。週二美股漲跌互見，跌幅介於-3.01至0.90％，費半重挫，僅道瓊指數上漲，科技股與宅經濟相關類股相對弱勢，美股四大指數短期高檔盤堅。APPLE下跌0.28%，AMD下跌6.17%，NVIDIA下跌6.31%，台積電 ADR下跌1.54%。

台股回檔量縮或上攻成交量大於月均量方有利大盤多頭再延續。指數支撐為12,700點至12,800點，壓力為13,300點至13,400點。KD開口向上，9日K值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為160點附近，壓力為170點左右，KD技術指標開口向上，9日K值大於50，短線偏多。

觀察台股指數是否能守穩在萬三之上並創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，我們認為近期選股方向為10月營收、第三季財報優、第四季展望佳、5G、半導體、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫等。

(時報資訊)