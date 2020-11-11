台中市清水警分局三田派出所長陳俊佑及警員陳羿廷，去年執行春節「加強重要節日安全維護」巡邏勤務時，於沙鹿區鎮政路銀樓巡簽時，恰巧查獲一名越南籍逃逸船員，該船員以1萬2000元行賄，員警悍然拒絕，榮獲廉潔楷模殊榮，昨日在市府接受表揚，清水警分局同仁與有榮焉。

陳俊佑原任職沙鹿分駐所副所長及警員陳羿廷，去年1月30日19時執行春節「加強重要節日安全維護」巡邏勤務時，於沙鹿區鎮政路銀樓巡簽，適逢一名越南籍逃逸船員HOANG DINH THUAN銀樓變賣黃金，見警在門口以為要查緝他到案，立即逃跑至該銀樓3樓落地窗簾後躱避。

警方發現後，立即上樓予以查獲，事後該名逃逸船員於巡邏車上企圖以1萬2000元行賄，遭警方悍然拒絕，全案並依貪汙治罪條例移送法辦。

陳員2人經清水警分局推薦參加台中市109年度獎勵廉潔楷模，在95名眾多推薦人員中，獲評定為今年度廉潔楷模，並於昨日在市府接受表揚，清水警分局同仁與有榮焉。

清水警分局表示，清廉行政是警察機關極為重視的操守要求，警察機關工作性質與民眾生活息息相關，全體警察同仁都能體認警察工作推動重要性，每個同仁都具有以警察為榮的榮譽感，今年陳員2人獲選廉潔楷模，將能帶動警察機關廉潔風氣，使警察工作能順利推動。

員警陳羿廷拒絕逃逸船員行賄，獲市府頒發廉潔楷模殊榮。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

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