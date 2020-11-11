桃園中壢火車站24歲乞丐妹慘了，她昨（10日）下午再度被員警帶回中壢派出所，並被告知之後再有乞討行為，將要依社會秩序維護法開罰，處3日以下拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰，且「見一次罰一次」。

披著長髮、穿著短褲的沈女，經常帶著泡麵紙碗坐在中壢火車站周圍一帶乞討，因台南女大生遭擄殺案件發生，有網友拍下乞丐妹身影，發文關切，進而引發大眾關注。事後發現，沈女乞討生涯已經有1年，她表示「自願」當乞丐，每天乞討12小時，目標是存到500萬元。

警方也曾多次勸導沈女，並通知家屬帶回，但沈父無奈指出，這已經不是第一次了，雖然多次請愛女回家，但「每次都還是這樣」。

據自由時報報導，乞丐妹昨（10日）下午再度現身中壢火車站前，依舊擺著1個泡麵紙碗，繼續乞討「工作」。不過放了2、3個小時碗還是空的，收入「0」。巡邏員警經過中壢火車站上前勸她回家，最後將她帶回派出所，並由社工陪她回租屋處，並約好今（11日）就到就業服務站「找工作」。

警方表示，未來若沈女繼續乞討行為，將依社會秩序維護法第82條「於公共場所或公眾得出入之場所，乞討叫化不聽勸阻者，處3日以下拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰」開罰，且見一次罰一次。

(中時新聞網)