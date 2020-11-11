今（11日）是一年一度的雙十一購物日，不少電商平台都會在這個時候推出商品優惠，其中天貓雙11最高紀錄是每秒多達58萬筆訂單，至於其他電商平台，如京東商城的銷售金額則是突破2千億人民幣，或許是因為疫情影響，導致今年線上購物的買氣大大復甦。

綜合陸媒報導，阿里巴巴集團表示，今年天貓雙11共有25萬品牌、500萬商家參與，今年的活動共有兩波銷售高峰期，第一波銷售高潮是在11月1至3日、第二波則是在今天，且根據實時交易紀錄來看，本次雙11訂單成立最高紀錄是每秒多達58萬筆訂單！

正因雙11各個電商平台都推出相關優惠，導致對岸網購買氣復甦，陸媒報導指出，京東商城從11月1日凌晨0點開始，一直到今天凌晨0點9分，網路下標金額正式突破2000萬人民幣。

至於手機方面，京東商城用戶對於華為Mate 40系列也是情有獨鍾，11月11日剛過9秒，手機的銷售金額就上看九位數字，使華為系列手機的交易金額比起去年增加至少一倍。

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(中時新聞網)