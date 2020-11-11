美國總統大選由民主黨候選人拜登宣布勝選，現任總統川普則不承認敗選，宣稱將展開法律大戰。國民黨籍屏東縣議員唐玉琴表示，國民黨一貫的立場就是維持前總統馬英就路線——「親美、和陸、友日」，國民黨向來就是「反共」卻非「反中」；此外，唐也直言要國民黨別因拜登當選而沾沾自喜，看到77歲和74歲的兩個老人這麼拚，難道不會汗顏嗎？

唐玉琴接受香港媒體《中評社》訪問， 認為拜登上任後兩岸情勢應會相對穩定，因為拜登會顧及美中台三方關係，而非像川普那般躁進。唐也坦言，拜登勝選後國民黨似乎感到相當開心。

至於國民黨開心的原因，唐玉琴指出，可能是因為看到民進黨押寶川普失敗，急著轉向的模樣。唐表示，國民黨身為觀察者並未押寶任何一方，若兩岸情勢穩定、反中情緒不再升高，對國民黨來說應較好發揮，但更重要的是國民黨要壯大自己、內部不要分裂、口徑必須一致也不要刻意挑釁對岸。

此外，唐玉琴更強調，川普74歲、拜登77歲，兩個年紀這麼大的人都在努力拚命，國民黨不會汗顏嗎？唐直言，從美國兩位總統候選人的年齡，以及目前參眾議院議員年齡都偏高的現象可見，年齡真的不是問題，有沒有「心」才最重要，國民黨真的要趕快「動起來」。

(中時新聞網)