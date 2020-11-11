MSCI明晟半年度權重調整出爐，個股變化部分率先登場，台股在全球標準型指數新增欣興（3037）與合一（4743），剔除長榮航（2608）、福懋（1434）；全球小型指數成分股則有25檔入列，剔除二檔。本次調整將於30日收盤受生效。

新入選全球標準型指數個股的欣興、合一先前市值高居54與59名，是第三季市值居前100名，但未納入MSCI成分股的個股中，排名最高者，如今一口氣雙雙入選，取代原為成分股，但市值排名已落到百名之外的長榮航與福懋，台股本次在個股的變化不小。

在全球小型指數上，欣興、合一因晉升全球標準型指數，因而從中移除，新增個股部分包括環泥、中興電、華城、岱宇、光洋科、精元、國揚、大學光、明泰、家登、上緯投控、中天、國光生、拓凱、泰鼎-KY、宣德、茂迪、元晶、晶碩、愛普、高端疫苗、昇佳電子與致新等。

全球標準型指數除名的長榮航、福懋，也改納全球小型指數。

(工商 )