女星伊能靜近期在陸綜相當活躍，她年初陸續參加2檔綜藝節目《婆婆和媽媽》、《乘風破浪的姐姐》後，伊能靜近日則再登上陸綜《理想家》，同時，伊能靜也透露，4歲女兒小米粒上芭蕾、拉丁舞、街舞、烹飪課以及鋼琴、數學課，共上6種才藝班，引發網一片熱議。

4歲小米粒上6種才藝課，不過伊能靜強調，這些都是女兒有興趣，她還不忘對鏡頭喊話：「不要覺得我是瘋狂媽媽」。（圖／取材自微博）

不吝嗇分享家庭生活的伊能靜在《理想家》影片中透露，4歲女兒對服裝、舞蹈、音樂都有很大興趣，伊能靜還為女兒留一面牆，要掛上小米粒的畫作布置，同時，伊能靜也提到，小米粒現在有上芭蕾、拉丁舞、街舞、烹飪課以及鋼琴、數學，共6種才藝課。

伊能靜也直言外界的疑慮：「大家會不會覺得小時候學那麼多東西很辛苦」，不過伊能靜則強調，這些課程都是女兒要學的「她會主動跟我說她要學拉丁舞」，原來是小米粒上芭蕾舞的教室旁邊就是拉丁舞教室，小米粒常看到別的小朋友跳，也就引起她的興趣。

伊能靜笑說：「大家不要覺得我是個瘋狂的媽媽」，伊能靜認為，只要女兒想學習，她都願意讓孩子去做「媽媽在很多地方是不專業的，你可以讓一點時間出去給專業的老師」，而伊能靜也可以有自己的時間做自己的事。

(中時新聞網)