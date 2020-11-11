國巨(2327)及旗下—奇力新(2456)第3季財報出爐，其中國巨第3季稅後盈餘36.27億元，季增10.1%，單季每股盈餘為7.37元，為7季來新高，累計前3季每股盈餘為20.03元。奇力新第3季稅後盈餘5.49億元，年成長49.4%，累計前3季每股盈餘為5.45元，由於終端需求穩定，法人預估，國巨及奇力新第4季營運可望淡季不淡，奇力新第4季有機會較去年同期兩位數成長。

國巨於第3季正式合併基美(KEMET)，在併購效益、旺季來臨客戶訂單需求穩健及廠區的產能利用率逐步改善下，國巨第3季合併營收219.53億元，較上季增加63%，較去年同期增加112.8%，為近8季新高，第3季合併毛利率為37.4%，較上季減少6.9個百分點，但較去年同期增加6.4個百分點，營業淨利為55.03億元，營業淨利率為25.1%，較上季減少7個百分點，但較去年同期增加8.9個百分點，非營業項目淨支出為6.75億元，其中包括已實現及未實現外幣兌換損失6.09億元(對單季EPS的影響約為1.24元)、權益法認列轉投資收益0.84億元、利息淨支出1.15億元及其他淨損失0.35億元，歸屬於母公司合併稅後盈餘為36.27億元，較上季增加 10.1%，較去年同期大幅增加80%，單季每股盈餘為7.37元，為7季來新高。

國巨表示，第3季公司產品組合及終端應用比重已有結構性轉變，並因應未來新科技應用端對高階特殊品客製化需求倍增，將有效提升公司在高階車用、工業、醫療、航太、5G/IoT的營運佔比及產值，為公司創造更穩定的營收及獲利成長動能。

國巨前3季合併營收454.47億元，較去年同期增加45.2%，前3季合併毛利率為40.1%，較去年同期增加3.6個百分點，營業淨利為123.93億元，營業利益率為27.3%，較去年同期增加7個百分點，非營業項目淨支出為5.19億元，其中包括已實現及未實現外幣兌換損失4.83億元、權益法認列轉投資收益2.16億元、利息淨支出0.16億元及其他淨損失2.36億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為 92.72億元，較去年同期增加55.5%，每股盈餘為20.03元。

疫情帶動相關宅經濟、遠端學習與辦公、雲端運算及高速數據串流相關應用產品出貨動能，奇力新集團第3季合併營收為47.91億元，年成長15%，為單季歷史次高，受到磁性元件高毛利產品在第3季出貨較少影響，單季合併毛利率28.2%，季減2.68個百分點，但年增5.5個百分點，營業毛利為13.52億元，年成長43.3%，單季稅後盈餘為5.49億元，年成長49.4%，單季每股盈餘為2.11元；累計前3季合併營收為129.1億元，較去年同期成長8.7%，營業毛利為36.53億元，較去年同期成長18.8%，合併毛利率自去年同期25.89%攀升至28.3%，稅後盈餘為14.09億元，較去年同期成長40.7%，每股盈餘5.45元。

奇力新集團10月合併營收為14.79億元，較上月減少9.06%，較去年同月成長12.78%，累計前10月合併營收為143.89億元，較去年同期成長9.09%。

展望第4季，國巨表示，雖然全球的疫情尚未緩解，且國際貿易爭端的不確定性高，但因終端需求穩健，公司已拉升MLCC與R-chip的產能利用率，且鉭質電容的產能持續滿載，以因應客戶端穩定增加的需求，但仍無法明顯拉升成品庫存水位，成品庫存天數仍然偏低。

奇力新則表示，電感產品因手機與遠端應用相關產品出貨穩定，LTCC出貨量持續上升，電阻產品市場需求持續向上，訂單能見度提升，加上車用市場復甦跡象明顯，磁性材料產品接單與出貨動能持續攀高，隨著歐洲車市需求回溫，磁性元件高毛利產品比重可望拉升，對第4季毛利率將有正面助益。

(時報資訊)