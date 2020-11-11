類股輪動下，道瓊工業指數持續表現亮眼，防疫族群漸退燒，起而代之的是後疫情景氣復甦概念股。美股漲跌互見，道瓊工業指數收29420.92點，漲262.95點，漲幅0.9%。納斯達克指數收11553.86點，跌159.93點，跌幅1.37%。標普500指數收3545.53點，跌4.97點，跌幅0.14%。

美國合眾銀行財富管理(U.S. Bank Wealth Management)股票策略長Terry Sandven表示，年底美股封關前，可能都是類股輪動行情。長線而言，科技類股，非必須消費品以及通訊服務族群都是我們鎖定標的。但是，短線來說，我認為經濟即將復甦，我們會找一些相關聯性的景氣循環相關個股。

無獨有偶地，艾里投資(Ally Invest)投資策略長Lindsey Bell也認為，在家工作類股，從年初疫情爆發至今，在股市一直扮演領漲角色，科技族群長期還是有表現空間，但年底封關前應該不是股市裡最亮的一個星星。

科技族群中，亞馬遜又跌3.5%。自從被歐盟放話，還要再審視亞馬遜是否違反反托拉斯法後，這家全球最大網路零售商被釘得滿頭包，這兩天已經跌了8.5%。因輝瑞藥廠(Pfizer)新冠肺炎苗研發上有重大突破，市場認為在不久將來，就可正常重返辦公室工作，故遠端會議軟體廠商Zoom重挫9%，加上前個交易日大跌17%後，Zoom股價已大失血兩成六了。Google母公司字母控股(Alphabet)也小跌1.4%，微軟則大跌3.4%。

從輝瑞宣布疫苗研發有長足進展後，美股明顯就出現類股輪動格局。股價已委屈有段時間，甚至一度失去表現舞台的波音，雪弗龍(Chevron)，花旗，奇異等接棒演出；至於亞馬遜，蘋果電腦，臉書，網飛(Netflix)等股價已漲過一段時間的個股，明顯被市場拋售。

再個別分析這些輪動族群股價表現，這兩個交易日中，波音漲近兩成，雪弗龍漲逾15%，花旗漲11.5%，奇異漲11%。另外，臉書跌逾8%，網飛跌逾6%。

道瓊周一飆漲逾800點，盤中指數也一度打破紀錄。至於標普500也是在周一盤中，一度刷下新高。但是科技族群被市場拋售，股價紛紛走弱，也影響那斯達克整體表現。

從周一美股可以看出，類股輪動已是個趨勢。投資人見風轉舵棄養昔日捧在手心上的亞馬遜，Zoom，網飛等疫情受惠族群時，也讓那斯達克周一幾乎收在最低點。

受到疫情影響的各個產業，似乎隨著輝瑞疫苗推出日程指日可待下，有撥雲見日態勢。不過，美股分析師提醒川普不接受自己已經大勢已去，輸掉這場選戰，憤而不願和平政權轉移拜登，取而代之的全面性開啟另個法律訴訟戰場。美總統大選不確定性又再度升高，後勢會如何影響美股表現，投資人應該也要納入選股考量。

(時報資訊)