大立光(3008)擴產腳步未因遭遇短期營運逆風放緩！針對台中工業區內兩塊已購入的土地，大立光公告發包給德昌營造(5511)及麗明營造，金額分別為38.17億元及22.39億元，大立光表示，兩處新廠預計在2024年完工。

全球新冠肺炎疫情未止及美國對華為祭出新禁令，致使高階智慧型手機市場冷颼颼，5G智慧型手機規格往中階走，亦讓主攻高階智慧型手機鏡頭的大立光受到不小的衝擊，大立光前3季稅後盈餘為175.76億元，年減13%，每股盈餘為131.03元，累計前10月合併營收457.89億元，較去年同期衰退6.55%。

不過，儘管當前高階智慧型手機鏡頭市況不佳，大立光新廠建置計畫並未改變，繼今年1月以16.6億元發包德昌營造建廠工程，大立光再公告台中工業工業區內兩塊已購入土地，分別發包給德昌營造及麗明營造，金額分別為38.17億元及22.39億元，此兩塊土地發包後，大立光近幾年購置的土地已全數動工，累計今年土木工程經費高達77.16億元。

大立光表示，年初發包的新廠預計於2023年完工，此次發包的兩座新廠則預計在2024年完工開出新產能。

至於新產能如何規畫使用？大立光執行長林恩平在日前法說會表示，2023年還很久，3年後變化無法預測，如何使用可以慢慢想。

大立光10月合併營收為51.37億元，月增0.254%，年減22.32%，為今年3月以來新高，亦是連續3個月站回50億元關卡，累計1到10月合併營收為457.89億元，較去年同期衰退6.55%。

大立光預估，11月拉貨動能與10月差不多。

(時報資訊)