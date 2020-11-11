台中市政府警察局南屯派出所接獲報案，1名計程車司機載著1位迷失老婦人至派出所請求協助。司機表示該名老婦人從台中車站搭車後，剛開始表示要到南屯市場，後來又說要到南屯區水碓巷去找人，但又說不清楚詳細的地址，無計可施的計程車司機，只好將她送到南屯所請員警協助。

警方指出，經了解該名老婦人只記得自己的名字，但不記得身分證字號，依稀記得大概出生年份，巡佐黎萬仁及警員黃姚敦賓利用警用人臉辨識系統及查閱資料，成功辨別老婦身份(葉姓、77歲)。

警方表示，葉姓婦人原來家住東區，近日因心情不好，一直想回到南屯區找尋失聯已久的妹妹，但她完全不清楚妹妹現在的電話及住址，在沒有告知家人的情況下，就自己搭上計程車展開尋妹之旅；她先憑著印象到南屯市場找做生意的妹妹，後來又想到水碓巷的舊家去找尋線索。

葉姓婦人面對人事已非，記憶力也大不如前，讓計程車司機不知如何是好，只能請求員警幫忙。經通知家屬才知道老婦自己跑出門找妹妹，讓家屬們一陣緊張，老婦的女兒一到派出所就急著查看母親的狀況，員警也熱心提醒家屬如何預防迷失老人的相關處理作為，避免意外發生。

南屯所長周景彬表示，警察對於迷失老人案件均以同理心謹慎處之，另家中如有失智、容易迷途者，除應特別關心照料，或配戴愛心手環、防護手鍊嚴防走失外，更應在其身上留下可資辨識身分或聯繫資料，以利員警更順利、迅速聯繫家屬，協助迷失者安全返家。

(中時 )