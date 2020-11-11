新竹一位上櫃光電公司的許姓博士廠長擁有豐富的婚姻紀錄，他在2010年間認識同公司一位陳姓女下屬，兩人愛情長跑6年在步入禮堂之際，陳女查看戶籍謄本才發現許男早已結婚過4次，時間和她談戀愛時重疊，才驚覺遭詐婚，怒提告求償。

據判決書指出，陳女控訴2010年她入職光電公司，許男偽裝單身，過去只有一段婚姻，隨後兩人發展成男女朋友關係，過程中兩人不停發生性關係，未曾中斷，最終在相戀7年後，許男在2017年3月間向陳女求婚，更委託一位王姓長輩向陳女父母提親，騙婚手段縝密。

同年10月，陳女請領戶籍謄本一看才發現許男結婚紀錄輝煌，在她之前早已有4段婚姻，其中更有2段婚姻是在兩人在戀愛期間發生的，許男正大光明物色女性結婚，不惜謊騙自己單身已達到能和她結婚的目的，陳女驚覺自己的愛情從頭到尾是場騙局，憤而向法院提告求償。

陳女抖出許男的輝煌情史，許男在1997年與高姓女子結婚，不到一年便離婚；1999年與鍾姓女子結婚，婚姻維持9年後再次離婚，不料兩人在短短5個月內再次破鏡重圓登記結婚，2013年離婚；2016年與黃姓女子結婚，並在2017年離婚，20年的歲月中，不停與3位女子糾纏。

對此，許男則辯稱，自己無意隱瞞先前婚姻狀況，2017年與黃女的短暫婚姻也不是故意的。士林地院經審後認定，雖過去的情史並非評估是否交往的重要條件，但許男未確實告知過去婚姻史，甚至在兩人交往時又與黃女結婚，已嚴重違反善良風俗，並侵害女方的人格法益與性自主決定權益，參酌經濟狀況後，判許男須賠償陳女60萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)