美國飛機製造商波音的資料顯示，10月又有12架737 Max飛機遭到取消，總計該款飛機被取消訂單累達448架。波音737 Max因曾在半年內出現兩起致命空難，而被全球監管機構下令停飛該款飛機長達20個月。美國聯邦航空總署（FAA）周一表示，評估737 Max飛行安全的工作接近尾聲，意味停飛令可能將在數周內解除。

不過受疫情對全球旅遊業造成重創，加上歐盟因美國政府提供波音補貼，本周決定對美產品徵稅，使得該業者前景更加艱難。

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