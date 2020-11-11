波音10月再失12架737Max訂單 09:012020/11/11 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國飛機製造商波音的資料顯示，10月又有12架737 Max飛機遭到取消，總計該款飛機被取消訂單累達448架。波音737 Max因曾在半年內出現兩起致命空難，而被全球監管機構下令停飛該款飛機長達20個月。美國聯邦航空總署（FAA）周一表示，評估737 Max飛行安全的工作接近尾聲，意味停飛令可能將在數周內解除。 不過受疫情對全球旅遊業造成重創，加上歐盟因美國政府提供波音補貼，本周決定對美產品徵稅，使得該業者前景更加艱難。 (工商 ) #全球 #Max #波音 #飛機 #該款 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 擅自鋪路挨罰 限期未改善再罰 04:092020/11/11 地方新聞 Lexus LM 上市狂銷1,500輛 04:092020/11/11 產業．科技 醫療科技展 大廠拚打世界盃 04:092020/11/11 財經要聞 新冠疫苗 指揮中心稱最快明年首季取得 專家透露 我恐只拿到2、300劑 04:092020/11/11 生活新聞 車市旺 上市車商營運催油門 04:092020/11/11 證券．權證 PCIe SSD控制IC出貨旺 群聯10月營收報喜 04:092020/11/11 證券．權證 缺櫃潮 長榮10月營收首破200億大關 04:092020/11/11 證券．權證 《美股掃瞄》道瓊接棒 那指偕標普退場 08:512020/11/11 財經 蘋果One more thing發表會未推出Apple Studio耳機與AirTag 03:412020/11/11 科技 熱門股－可成 股價無懼大盤震盪 04:092020/11/11 證券．權證 財經熱門新聞 ASML曾答應賣EUV 陸卻一台都拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 變盤訊號來了！ 謝金河曝它讓全球股市豬羊變色 - 財經 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 1分鐘讀財經》華為禁令鬆綁？傳高通獲准供晶片 - 財經 台積電新高點 瑞銀喊出625 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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