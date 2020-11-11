玖壹壹三位成員中，除了春風之外，健志和洋蔥都有穩定交往的對象，健志日前才大方認愛，還被春風比喻女友是牧羊人，他也笑虧自己是每天都會回家的羊，沒想到1日參加最美化妝師陳甯亞的生日趴，在一群人續攤後，就被直擊和女方回家過夜，兩人關係似乎不單純。

1日玖壹壹在居酒屋為陳甯亞慶生，友人還將一大箱生日禮物放進健志的後車廂，一行人隨即轉點酒吧續攤，隔日凌晨聚會解散，僅剩下健志和陳甯亞，2人一前一後進入了女方所住的大樓，約10分鐘後，2人一同出來採買零食，回到大樓後便再也沒出門。

上月健志才認愛女友，還透露對方是稀有品種，很難遇到，「別人一年看不到她幾次，因為她不太出門。」沒想到如今卻爆出和陳甯亞的過夜情，起底女方其實小有名氣，最早曾因出眾的外貌上PTT的表特（Beauty）版爆紅，慢慢開始上各大綜藝節目，才正式進入演藝圈。

陳甯亞曾經是Lamigirls。(圖/翻攝自陳甯亞IG)

除此之外，陳甯亞也是玖壹壹的化妝師，過去也曾和陳小春、王心凌、持修等人合作，本來去年加入了桃猿啦啦隊，卻因和閨密元元（吳婕安）爆出偷竊爭議事件，才加入沒多久，就被啦啦隊除名，如今又傳出和健志的曖昧關係，可以說是爭議不斷。

(中時新聞網)