國民黨主席江啟臣今早在臉書發文，表示在野黨連續揭發各項行政院會報停開，引發各界批評後，民進黨政府終於知道無法再用疫情推託，準備召開治安、食安會議。他認為，行政院現在重開會，也是證明以疫情作為停開理由只是自欺欺人，過去只是行政怠惰。他誠摯希望，行政院不單只是開會敷衍，更要好好檢討盤點，上緊發條。

江啟臣說，行政院的怠惰違法，一一反映在民眾的感受上。國民黨昨公布相關民調，在在都證實，對於蔡政府施政的不滿，已經反應在民調數字。

根據民調資料顯示，對於近期台南發生馬籍女大生被擄殺事件，認為臺灣治安環境比以前更差的民眾高達48.9％，認為更好的僅13.6％，兩者相差近四倍，在受訪的泛綠民眾中則有35.4％認為治安更壞。

對於蘇貞昌院長一年不開治安會報，治安出事卻先找地方警察局長出氣，民調中更有高達68.9％的民眾表示不同認同蘇院長將不開治安會報推給疫情。

江啟臣指出，蔡英文總統2016年就職典禮說「一個政府不能永遠在震驚，未來必須全力防止悲劇一再發生、強化台灣社會安全網」。2020年連任就職典禮更承諾未來4年要把社會安全網做得「更綿密」，然而民調結果顯示，有60％民眾已經對其「社會安全網」補破表現給予不及格評價。

他說，面對民眾最關心的新冠肺炎疫苗取的進度，過去民調顯示有高達70％民眾，對政府協助業者研發或取得疫苗有信心，但隨著「東洋跳票」，僅剩30％左右民眾尚滿意，40％多民眾已不滿意。再多的大內宣，也無法掩蓋台灣目前疫苗研發或是取得的進度落後的事實。

民調更反映有高達60％以上民眾擔憂臺灣可能爆發本土新冠肺炎傳染者。我們要不厭其煩，再一次呼籲政府，更積極協助業者研發疫苗以及取得國外的疫苗進口，為人民爭取時間、化解憂慮，並防止臺灣的經濟持續窒息。

用國庫推動黨務更是引起民眾反感，針對行政院其幕僚在上班時間製作網軍圖片，匿名攻擊在野黨立委，則有高達70％民眾認為違反行政中立，其中受訪的泛綠民眾亦有55.9％同樣認同違反行政中立。

江啟臣強調，蘇貞昌主政下，已經把行政院當成民進後院，網軍積極，會報可停，更是凸顯出民進黨國政可停擺，但批鬥在野黨不能停的可議心態。他要再一次提醒民進黨政府，治國優先，把人民的福祉放在第一位，把政務放在首位，才真的是有政府會做事。

(中時 )