台北市政府副發言人黃瀞瑩，上月悄悄加入副市長黃珊珊團隊，負責經營黃臉書和IG，並規畫行銷專案和直播，外界認為市長柯文哲把高人氣的「學姐」調至黃珊珊辦公室，布局2022市長選戰不言可喻，但也傳出黃瀞瑩失寵，柯文哲在媒體上的攻防，由市府發言人陳智菡全權負責，柯甚至對陳相當溫柔，有別於過去酷吏的形象。

前主播陳智菡是個「大柯粉」，現擔任台北市政府發言人。據《鏡週刊》報導，一位市府幕僚透露，柯曾說「她就負責當我的林錦昌」，現柯對外發言、臉書PO文幾乎都由陳負責，陳智菡也靠著媒體人脈，幫柯安排專訪，有幾次甚至是節目播出後，市府媒體團隊才知道柯有這行程。

北市府發言人陳智菡（左）。（圖／摘自陳智菡臉書）

柯文哲私下多次表示怕陳智菡太累、折損太快，先前北市建管處涉弊交保員工輕生，柯赴靈堂弔唁看到陳也在場，還唸說「請主播來市府卻工作到那麼晚，會不會太可憐？」讓市府員工相當驚訝，過去常以團隊不眠不休、熬夜加班為傲的柯文哲，竟也懂得憐香惜玉。

向來面對媒體很有個人風格的柯文哲也轉性了，很願意採用陳智菡的意見，就連堵訪的回應方式，對陳的建議的接受度也相當高。市府幕僚擔心，陳主張將柯的臉書人設打造為「暖男」形象，有感情、有溫度，但這和柯在媒體前的發言風格不同，恐怕很難引發共鳴。

(中時新聞網)