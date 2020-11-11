白宮說，美國總統川普周三將造訪阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery），而這將是他選後首度公開亮相。

據路透報導，白宮發言人迪爾（Judd Deere）說，川普將和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）前往阿靈頓國家公墓，以紀念退伍軍人節（Veterans Day）。

(中時新聞網)