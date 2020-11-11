川普選後將首公開亮相 與梅蘭妮亞紀念退伍軍人節 09:052020/11/11 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞10月29日在佛州進行選舉造勢的神情。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白宮說，美國總統川普周三將造訪阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery），而這將是他選後首度公開亮相。 據路透報導，白宮發言人迪爾（Judd Deere）說，川普將和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）前往阿靈頓國家公墓，以紀念退伍軍人節（Veterans Day）。 (中時新聞網) #川普 #拜登 #梅蘭妮亞 #美國大選 #總統 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 推文閃電開除國防部長 傳邀歐巴馬任駐英大使 川普報仇 拜登報恩 04:092020/11/11 國際大事 輝瑞告捷 川普指選後公布有陰謀 04:092020/11/11 國際大事 川普法律戰逆襲 預告我們會贏 04:092020/11/11 國際大事 美民調網顯示拜登沒贏 蓬佩奧稱政權會平順移交第2任川普政府 07:472020/11/11 國際 拜登時代 中美對抗轉向和平競爭 04:102020/11/11 焦點新聞 拜登勝選、美元弱勢 亞洲資產看漲 04:092020/11/11 財經要聞 2021 兩岸機會之窗 04:092020/11/11 時論廣場 議員爆 根本沒機器人攻擊AIT 04:092020/11/11 地方新聞 球弟拉梅洛鮑爾 預約選秀狀元 04:092020/11/11 運動天地 拜登抗疫藍圖 上任立刻行動 04:092020/11/11 國際大事 國際熱門新聞 美民調網顯示拜登沒贏 蓬佩奧稱政權會平順移交第2任川普政府 - 國際 川普預告4州選票大變 開告阻賓州認證拜登勝選 - 國際 英媒：伊凡卡要川普認輸 為自己選總統鋪路 - 國際 川普團隊再出手 提告阻密西根州認證拜登勝選 - 國際 正妹脫衣色誘大叔 驚覺對象竟是父親 結局意外噴淚 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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