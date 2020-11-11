台北市長柯文哲在去年成立「台灣民眾黨」，希望以一己之力衝擊台灣政壇，並且在2020年選舉中成功拿下5席立委，在立院中擁有一席之地，而台北市政府也成了民眾黨最大的根據地，柯文哲安插自己的各種人馬，並且培養未來選舉的「戰將」。

據「鏡週刊」報導，除了大家公認的「台北市長接班人」、副市長黃珊珊外，另一位副市長蔡炳坤已被認為將在2022年進攻台中，兩人為了未來的選舉，目前都亟需曝光，但台北市的市政資源有限，使得兩人在黨內出現摩擦、競爭。

而柯文哲心腹、立委蔡壁如在高雄市市長補選輔選失利後，逐漸將重心放在國會、淡出黨務，市長辦公室主任謝明珠、發言人陳智菡逐漸取得市府話語權，但兩人卻不如蔡壁如時期「權威」，漸漸出現質疑的聲音。

而在黨務方面，黨秘書長謝立功與民眾黨立院黨團的意見時常出現不同調的狀況，柯文哲也無法解決，黨務人士相當擔心市政、黨務之間的權力內戰會一觸即發。

民眾黨如今在黨務、市政以及未來市長選舉戰將三大系統逐漸出現矛盾，讓柯文哲傷透腦筋，更是未來民眾黨黨內接班以及權力統整的一大挑戰。

(中時新聞網)