台系板卡廠在第三季受惠市場需求及中國挖礦場拉貨，帶動一波出貨高峰後，10月稍回檔，包括華擎（3515）、承啟（2425）及映泰（2399）等板卡廠單月營收皆下修，但仍較去年同期有一成以上增幅。

其中，華擎10月營收再登歷年同期新高、達15.13億元，小幅月減4％，但較去年同期增長13.04％。累計今年前十月營收150.31億元，較去年同期增長達38％，並刷新過往的各年全年度營收。

承啟在主要客戶七彩虹於第三季拉貨高峰後走緩，加上中國10月長假影響，10月營收4.13億元、年增13.46％，為近三年同期新高，惟較9月減少55％。其今年1到10月累計營收35.05億元，年減7％。

映泰10月營收2.34億元、年增18.73％，站上近四年同期高點，月減16.7％。累計今年前十個月營收18.63億元，年增0.41％、回到年成長走勢。

至於微星則在板卡及筆電產品出貨同步增溫帶動下，10月營收再較9月增長1.45％、達138.39億元，年增17.17％，續站歷年同期新高、亦為歷史單月次高。

從板卡出貨動能來看，微星單月主板出貨量仍維持在百萬片水準，顯卡則有月增一成左右的表現。累計其今年前十個月合併營收達1,184.36億元，較去年同期增長18.13％，續創歷年同期新高。

微星行銷總監程惠正指出，對後市板卡及筆電市況展望，目前市場看法分歧，依往年季度調節與今年下半年受零組件 缺料影響，第四季預期將走緩、較第三季下修。

微星今年第三季營運持續走升，除營收同步季增、年增15％以上，以407.55億元刷新歷年單季新高，單季稅後淨利26.15億元、稅後盈餘3.09元，雙雙同創歷史單季高點。累計微星前三季稅後盈餘7.06元，已超越去年的全年母股盈餘表現，今年獲利再創新高可期。

(工商 )