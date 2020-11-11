11月台指期今日開盤上漲30點，為13101點，金融期開高、電子期開低。

永豐期貨指出，台指期週二下跌55點至13071點。價差方面，台指期逆價差擴至-10.72點，電子期轉為逆價差-1.53點，金融期轉為正價差2.82點。現貨部分，三大法人賣超35.23億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少226口至14830口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少418口至36904口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加6028口，使留倉部位轉為淨空單-4828口。

永豐期貨表示，疫苗的利多消息，市場預期將衝擊居家辦公及遠距教學的需求，包括PC、NB、平板等產品，造成電子族群賣壓沉重，隨著美國選舉不確定因素消失，大盤站上萬三關卡，但投資人應居高思危，短線上方仍有獲利了結的賣壓，另外可留意近期季報因匯損對公司產生的衝擊。

(時報資訊)