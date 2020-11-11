美股周一出現大驚奇，道瓊指數最高來到29933點(漲1610點)創下新高，主要是輝瑞藥廠的新冠疫苗試驗有超過90%的效用，激勵市場追價買盤推高，然而尾盤卻在美國參議院多數黨領袖麥康諾出面表示：川普有權調查任何可能的投票違規行為，並且沒有義務接受媒體宣稱的拜登獲勝；造成開高走低殺尾盤，科技股甚至翻黑。

科技股的下跌反映宅經濟概念的降溫︰疫苗出來則人們戶外活動可望增加，對於宅經濟的題材就會消風，台股周二也在反映這個訊息，口罩、額溫槍、醫療手套等防疫概念股全面重挫，另外跟宅經濟相關的個股也轉弱，而航空、觀光、百貨、旅遊、運動鞋等大漲，顯然周二是標準的「消息盤」。

從盤面觀察，電子成交比重跌破6成、資金快速轉往非電族搶疫苗利多商機，電子股因宅經濟將消風而轉弱，雖然確實有這個疑慮、但事實上科技股不是只有宅經濟題材，別忘了景氣復甦的半導體族、去美化的商機、5G概念股的建置重新啟動、電動車趨勢的升溫等；這些在疫情出來前就已經是成長的產業，不會因為有了疫苗就消失。

(時報資訊)