可宜爆女星主動真空邀男星進房。(圖／翻攝自東網)

網路節目《娛樂揞名爆》大爆娛樂圈八卦，最新一集找來藝人兼形象設計師張學潤（Nel Nel）、著名DJ Kawaii及藝人可宜一起爆料，主題是「藝人偷情實錄」，可宜率先踢爆某純情女星表裡不一，私下卻很主動，勾引男星一夜情。

可宜透露是幾年前的事了，這名年輕女星主動玩曖昧，用電話暗示，邀男星去她閨房，孤單寡女處一室，又喝了很多酒，女星突然說自己很累，要先去沖澡，之後穿著浴袍出來，還故意走到能讓男星看到的位置。

女星還故意拉一拉浴袍，讓男星能看到裡面是全裸的，就走進房間了，面對如此明顯的暗示，男星當然做了正常男性會做的反應，尾隨她進房，可宜也曖昧說：「之後發生的事就大家自己想像」。

可宜也說兩人沒交往，且各自都有另一半，並透露這名女星是歌手，現在已經結婚有孩子，讓張學潤直接說我猜到了。他也加碼爆料，某二線女歌手和二線男歌手交往，每次司機都會載女歌手到某間樓下，並在車上等她。

而女歌手每次待的時間皆1個小時以內，但每次下來頭髮都是濕的，張學潤小酸「你說她上去做什麼，事實就真的不知道，可能上去只是沖澡」。

(中時新聞網)