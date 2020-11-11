頭份休旅車搶快攔腰撞翻娃娃車 1師3幼童受傷送醫 09:132020/11/11 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 頭份休旅車搶快攔腰撞翻娃娃車，1師3幼童受傷送醫。(圖/中天新聞) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 頭份休旅車搶快攔腰撞翻娃娃車，1師3幼童受傷送醫。(圖/中天新聞) 苗栗縣頭份市清晨發生一起娃娃車遭休旅車撞翻的驚險意外，當場造成載娃娃車側翻，1名老師及3名幼童受傷。今天清晨7點多，1輛休旅車行經頭份市東明路，尚順廣場前方路口時，疑似闖紅燈，當場攔腰撞上1輛直行的娃娃車，造成娃娃車當場側翻，車上的駕駛、老師及3位學童受困車內。附近民眾及行人、學生見狀立刻上前救援，將車窗打破，一一將嚎嚎大哭的幼兒及老師拉出車外，幸好都只受到皮肉傷，令人虛驚一場。目前警方正釐清肇事原因當中。 (中時新聞網) #頭份 #休旅車 #娃娃車 #老師 #幼童 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女駕駛闖紅燈攔腰撞娃娃車 180度翻覆3幼童1老師受傷 10:002020/11/11 社會 北港女警下班車禍亡 母哭喊心肝寶貝場面悲 04:092020/11/11 地方新聞 返家擦撞噴至快車道 女警遭輾斃 04:092020/11/10 社會新聞 新神車Corolla Cross 創下上市滿月累銷破萬台灣新紀錄 09:592020/11/10 財經 迎旺季 汽車零件廠接單熱 04:092020/11/10 證券．權證 苗栗縣安心旅遊大抽獎 百萬名車落入台南林姓民眾 19:502020/11/10 寶島 「假警察」當街行搶「假檢察官」 詐騙同行黑吃黑3嫌被訴 14:222020/11/10 社會 果然是神車！和泰車CROSS上市滿月 接單破萬 09:542020/11/10 財經 男國道自撞秒「脫光衣服」 下車裸奔遛鳥駕駛全嚇壞 22:502020/11/10 社會 攜手現代 三陽全力搶攻能源車 04:092020/11/10 產業．科技 社會熱門新聞 女同事太誘人？工作室沙發廚房硬上3回 男辯：見妳忍不住 - 社會 高雄女騎路肩被罰600元 機車族怒轟「垃圾」：到底誰設計馬路 - 社會 無賴毒梟1／雲林毒皇耍狠黑吃黑還性虐女臥底 怕坐牢秒變俗辣裝智障 - 社會 女大生肉償房租每月16次 被房東耍著玩跳過週末原因曝光 - 社會 OL每天滑壘打卡 全公司提早到只為看她狂奔 老闆也變粉絲 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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