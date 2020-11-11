頭份休旅車搶快攔腰撞翻娃娃車，1師3幼童受傷送醫。(圖/中天新聞)

苗栗縣頭份市清晨發生一起娃娃車遭休旅車撞翻的驚險意外，當場造成載娃娃車側翻，1名老師及3名幼童受傷。今天清晨7點多，1輛休旅車行經頭份市東明路，尚順廣場前方路口時，疑似闖紅燈，當場攔腰撞上1輛直行的娃娃車，造成娃娃車當場側翻，車上的駕駛、老師及3位學童受困車內。附近民眾及行人、學生見狀立刻上前救援，將車窗打破，一一將嚎嚎大哭的幼兒及老師拉出車外，幸好都只受到皮肉傷，令人虛驚一場。目前警方正釐清肇事原因當中。

(中時新聞網)