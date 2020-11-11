女星何如芸去年宣告豪門夢碎，與結縭16年的富尪王敏錡開打離婚官司，雙方撕破臉互揭黑料，至今官司還沒有定論，但何如芸已重拾明星身分，自上一檔戲殺青後，進入「充電模式」，試著重新找到生活與人生的美好，不時在社群分享心情。

何如芸斷開腥尪後，沒拍戲時常跟閨蜜、好友相約聚會，調適心情，揮別婚姻後，得以多花些時間思考自身，昨天她的po文走「懷舊風」，曝光了自己念高中時的青澀照片，原來何如芸母校是景美女中，她笑稱這大概是念景美時，碩果僅存的幾張照片。

何如芸曝光學生時期清純照，竟是景美女中出身，還被同學爆料上課都在梳頭髮。(取材自何如芸臉書)

高中時期的何如芸，留著復古的內捲短髮，稚嫩的臉蛋上，有著一雙大眼睛，相當清純可愛，跟現在風格差很多，何如芸回憶，對當年高中的記憶「只有考不完的試，被教官罵不完的頭髮還有軍訓裙！」，透露跟班上愛美的同學，都會帶吹風機跟梳子去學校，教官要來檢查頭髮長度前，他們就拼命把髮尾往內吹捲，頭髮看起來會稍微變短，可望過關。

當然不只有頭髮費心思，女孩們在軍訓裙上也要「鑽漏洞」，何如芸都會將裙腰的地方不斷捲折，變成迷你裙，平時蓋只有大腿的3分之1長，只有教官要來檢查，她才會放下來，恢復成膝蓋高度，笑稱「真的是《嚴官出厚賊》！」。

何如芸也透露，當年父親不希望她參加樂儀隊占用念書時間，唯獨一年破例讓她參加國慶閱兵隊，才有了在總統府前踏小快步的回憶，她說常被同學抱怨記憶力很差，「我不容易想起不開心的事，永遠只留著美好的記憶！我的少女時代！」，還自爆從同學那裡得知，她上課都在梳頭髮，自虧：「是有那麼愛美嗎？」。

(中時新聞網)