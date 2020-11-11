MSCI公布季度調整，在MSCI亞洲新興市場權重被小幅調降0.37個百分點，台股加權指數11日開低在13,067.04點，但不久之後，買單拉抬MSCI新增股及新增小型股，指數向上翻漲，重回13,100點之上。

在輝瑞宣布跟德國藥廠BioNTech合作研發的新冠肺炎候選疫苗，有效度高達90％之後，受惠於疫情帶動遠距工作需求的科技類股，連續第二個交易日下挫，拖累那斯達克指數、費城半導體指數雙雙走軟，僅道瓊工業平均指數續創2月以來新高。

道瓊工業平均指數11月10日上漲0.9％（262.95點）、收29,420.92點，創2月13日以來收盤新高。

那斯達克指數下跌1.37％（159.93點）、收11,553.86點。費城導體指數重挫3.01％（75.25點）、收2,422.33點。

元富投顧指出，短線上，美國大選不確定因素消除，加上市場資金寬鬆，全球股市會宣洩一陣子，包括美國和台灣，但中期仍須觀察未來新上任美國總統的政策方向、美中關係、紓困能否過關，甚至疫情是否有效控制，諸多挑戰依然存在，仍需步步為營。

美股道瓊指數已站上29,000點，台股也站上13,000點，有機會再攻13,500點，下檔支撐提高至12,800點，利用震盪汰弱換強。上市櫃公司營收與季報公告也進入倒數階段，待數字明確之後，選股將有依據，可留意未來具展望話題，逢低承接質優的公司。

(工商 )