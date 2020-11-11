櫃買中心11月11日將召開上櫃審議委員會，審議台灣微創醫療器材公司（6767）申請上櫃案。

根據櫃買中心資料顯示，台灣微創醫療器材公司是以科技事業申請上櫃，主要從事脊椎植入物相關醫療器材之研發、製造及銷售，申請時資本額2億6,390萬元，董事長為梁晃千，推薦證券商是凱基證券及玉山證券。

台灣微創醫療器材公司108年營收為7,526萬元，稅後淨利為712萬元，每股盈餘為0.30元。109年上半年營收為4,627萬元，稅後淨利為2,107萬元，每股盈餘為0.80元。

(工商 )