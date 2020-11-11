櫃買11日審議台微醫上櫃案 09:212020/11/11 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心11月11日將召開上櫃審議委員會，審議台灣微創醫療器材公司（6767）申請上櫃案。 根據櫃買中心資料顯示，台灣微創醫療器材公司是以科技事業申請上櫃，主要從事脊椎植入物相關醫療器材之研發、製造及銷售，申請時資本額2億6,390萬元，董事長為梁晃千，推薦證券商是凱基證券及玉山證券。 台灣微創醫療器材公司108年營收為7,526萬元，稅後淨利為712萬元，每股盈餘為0.30元。109年上半年營收為4,627萬元，稅後淨利為2,107萬元，每股盈餘為0.80元。 (工商 ) #台微醫 #台灣微創醫療器材 #櫃買中心 #稅後淨利 #每股盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中華電 登10月電信獲利王 04:092020/11/11 證券．權證 緯軟 前三季獲利登峰 04:092020/11/11 證券．權證 權證星光大道－元大證券 晶技 Q4業績挑戰新高 04:092020/11/11 證券．權證 聚焦收斂策略 尖點Q3獲利創19季新高 04:092020/11/11 證券．權證 《電機股》捷流閥業第3季每股盈餘2.22元 08:012020/11/11 財經 瑟鎂科技 推仿真外科模擬訓練平台 04:092020/11/11 投資理財 上市櫃10月營收 創23個月新高 04:092020/11/11 財經要聞 碩禾國碩 前三季財報兩樣情 04:092020/11/11 證券．權證 《熱門族群》電信三雄10月獲利 中華電雙超車 08:002020/11/11 財經 《興櫃股》八貫全數競拍成功 11月24日上市 08:012020/11/11 財經 財經熱門新聞 ASML曾答應賣EUV 陸卻一台都拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 變盤訊號來了！ 謝金河曝它讓全球股市豬羊變色 - 財經 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 1分鐘讀財經》華為禁令鬆綁？傳高通獲准供晶片 - 財經 台積電新高點 瑞銀喊出625 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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