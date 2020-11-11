網紅團體「反骨男孩」成員孫生風波不斷，日前他到花博爭艷館參加動漫祭，被爆料隨意觸碰女Coser身體，引起外界譴責；對此酷炫代為道歉，但孫生無法吞忍這口氣，氣得在IG回應酸民。

據悉，有位疑似在場的Coser在臉書控訴，她被一群拍影片的人亂點肩膀、拍手臂甚至身體碰觸，還被對方大喊要求拍片，害她嚇到差點哭出來；另名女網友加碼爆料，直接點名孫生吼叫要求拍片，甚至故意害她出糗，最後孫生在現場暴怒被趕出去，狂批對方是「史上最沒水準的藝人」。

女Coser爆料孫生的不當舉止。（圖／臉書）

文章一出立刻掀起戰火，「反骨男孩」老闆酷炫（莊堯宣）見狀馬上留言道歉：「是我們沒有教育好，我們會在拍攝的時候更加注意禮節，真的很對不起。」但網友們不領情，要求孫生本人親自說明、道歉，紛紛灌入他的IG留言。

孫生被大批網軍圍攻，數度在IG氣得暴走，他在限時動態大動肝火：「那些撒謊誣賴的人，你們等著！什麼我們摟抱coser？我們這邊都有畫面噢」他難忍莫須有罪名，不排除走上法律途徑，向爆料者喊話快道歉，並還原當天狀況，「有個男的很大力碰我肩膀那個，我們這邊所有人都有看到噢，堯宣說不要跟別人這樣計較沒氣度，沒有欸！不計較人家把我們當笨蛋欸，你們成功了！讓你們蹭到了！」

有名網友替孫生聲援並描述當天過程：「一群酸民…孫生去工作還要被糟蹋，那天明明就是一群Coser對反骨超不禮貌，其中一個男的還去碰孫生的肩膀，故意挑釁孫生…」孫生留言回應：「終於有正解了，有點欣慰～」表示自己是受害者，相當受不了「沒膝蓋的人」。

(中時新聞網)