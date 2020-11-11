台中捷運綠線即將通車，不過台中山手線在台中市長盧秀燕任內，因盧秀燕要求中央要全額負擔經費而受阻，被視為下屆民進黨角逐台中市長人選之一的立法院副院長蔡其昌今接受電台專訪表示，對於這件事他很生氣，或許會因為這件事宣布參選市長。蔡其昌首度表態不排除參選台中市長可能，下屆台中市長選舉將提前開打。

台中山手環狀鐵路是前台中市長、現任交通部長林佳龍推動多年的政見，不過，盧秀燕上任後，要求若要興建山手線，中央必須埋單全部經費，引發蔡其昌不滿，蔡其昌曾在今年4月向台中市政府喊話，希望市政府盡速推動場站捷運化設立，改善原縣區交通不便問題。

對於台中捷運綠線即將通車，捷運藍線、鐵路山手線仍沒有進展，蔡其昌今接受電訪重申，要不要做市長要有規畫，站在他的角色，已經要求雙軌先做，經費由中央負擔，交通部也答應，但光是雙軌不夠，還要搭配部分路段高架化、捷運化場站捷運化，台中市政府不做，卻要中央全部出錢。

蔡其昌說，軌道建設沒有分黨派，綠線即將高興慶祝通車，歷任市長都有功勞，如今盧秀燕執政條件比林佳龍時代更好，應該趕快推動捷運藍線、山手線鐵路，若盧市府持續仍不願推動，或許時間到，他就會宣布參選台中市長。

(中時 )