行政院長蘇貞昌不滿國民黨立院黨團8度杯葛他上台施政報告，說國民黨的道具豬如果會講話，一定覺得在野黨的杯葛煩死了。國民黨立委賴士葆昨天深夜在臉書反唇相譏說：「錯！道具豬如果有知覺、會說話，肯定會破口大罵：長眼睛沒有看過這麼顢頇傲慢的政府。」

賴士葆說，有毒的萊豬要進口，過去教導我們反萊豬，現在轉彎要我們迎萊豬，傷害人民的健康，連一句對不起台灣人民的道歉都不肯說，蔡政府在搖掰什麼？

他說，立院委員會審查9個行政命令當中，在野黨只是很卑微的代表人民要求政府把關標示有否萊劑，政府就是寸土不讓，既然在美國的超市都有標示，在台灣為什麼不肯標示？為什麼台灣人的命就不是命？

賴士葆指出，在野黨不能監督制衡政府不當的政策，又不能把關守護人民的健康，心中常感悲憤，杯葛議事是被迫的無奈。蔡政府何以全然泯滅良知，內心不受譴責，為何執政了就變成心中沒有人民福祉？不守護人民健康？不肯傾聽？不再謙卑？

他指出，一個從不反省的政府，無端的指控在野黨站在民眾權益的訴求，六成以上的民眾都反對萊豬進口，「我們哪裡錯了？」

有網友回應「為什麼都沒有人發起. 全省人民出來到總統府或凱道去抗議呢？」其他網友回應「11／22好像有，可是媒體完全掩飾，很可怕的台灣現況」、「1122很像在凱道的樣子」。國民黨昨天已發布一支1122配合民團「秋鬥」上凱道抗議、美豬食用萊克多巴胺出現暴躁、無力等種種後遺症的影片，供黨公職人員轉發各社群，展開動員。

(中時 )