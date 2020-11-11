台中青農劉逸威種植的木瓜遭人惡意破壞，600棵木瓜樹的幼果、青果、熟果等被以利刃割下，棄置果園地上，損失60萬元。（劉逸威提供／王文吉台中傳真）

台中24歲青農劉逸威在東勢大甲溪畔種植木瓜，日前600棵木瓜樹的幼果、青果、熟果等遭人以利刃割下，棄置果園地上，損失60萬元。當地派出所接獲報案，立即通知鑑識組到場採證，並同步查訪附近農民外及調閱路口監視器比對可疑人車，希望盡快找出涉案嫌疑人。

劉逸威高職就讀餐飲科，原本在台中市區熱炒餐廳當廚師，1年多前因父親罹癌，毅然辭去工作，返鄉照料並於大甲溪畔承租土地種植木瓜及火龍果稼接改良的燕窩果。

劉逸威表示，他8日中午離開果園，父親9日下午2點多入園巡視，就發現果園遭人惡意破壞。滿地落果猶如颱風過境，幼果、青果、熟果無一倖免，最近木瓜收購價1台斤約30至35元，損失大約5、60萬元。

劉逸威和父親都說，並未與人結怨，想不出到底是誰惡意破壞木瓜園。東勢分局茅埔派出所所長劉國富表示，除通知鑑識組到場採證，並查訪附近農民，同步調閱路口監視器過濾可疑人車，希望盡快找出嫌疑人。

(中時 )