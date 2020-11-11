友達(2409)、仁寶(2324)、緯創(3231)三家企業領軍GOLF(Gap of Learning & Field）聯盟匯聚產業力量，推動社團正式立案，邁向永續經營，由緯創集團旗下緯育統籌實習培訓運營持續服務聯盟校企；力成科技響應支持社團成立，極積規劃推動教育發展事務；微星(2377)負責聯盟對外宣傳推廣；新加坡商鈦坦科技投入公關事務推動，期待結合政府及學界資源，攜手推動社團發展，實現學用接軌理念。

緯育執行長許延岳表示，GOLF教育平台將以產業專業力、跨域學習力、職場軟實力，三個能力面向逐步建構GOLF學習地圖。緯育TibeMe今年特別盤點AI系列線上課程，預計於11月中下旬，正式在GOLF教育平台上線，希望普及AI基本觀念與知識，強化大學生數位素養；社團正式成立之後，對於提升人才培育質量與拉近產學接軌深度也更加聚焦，未來緯育將會持續優化實習培訓服務流程，提供校企兩端優質的線上學習體驗。

教育發展委員會主委，力成科技人力資源暨法務副總經理林宥翰表示，支持重新盤整教育平台學習資源，整合企業線上平台內容，打破企業疆域，以產業鏈的模式打造課程，開建社群媒體，加強傳播接觸更多學生，此外，將透過GOLF聯盟集結不同產業領域，安排業師授課的模式，提供學生第一手產業資訊，爭取納入學分認列制度，進而發揮GOLF影響力。

聯盟推廣委員會主委，微星科技行銷副總經理程惠正表示，GOLF聯盟集結各企業的善念，有好的資源，應該分享給更多校企創造更多的價值，今年GOLF同時與東海大學及成功大學兩校，以產業趨勢接軌未來人才為主題，聯合舉辦校園講座活動，明年將持續深入北、中、南聯盟大學；此外，未來也將舉辦企業講座GOLF Talks，希望促進聯盟校企面對面凝聚學用接軌共識，拓展更多企業開放實習機會，匯聚更多產業課程，擴大學習資源並結合業師授課學分認列制度，打造聯盟正向循環運作。

GOLF學用接軌聯盟搭建O2O平台，提供學生線上專業課程先修、線下場域實習機會，整合聯盟校企資源，共創學用接軌、青年職前培訓、提升企業人才庫「三贏」。教育部政務次長劉孟奇表示，非常感謝GOLF學用接軌聯盟主動發起提供學生學習資源，學生透過GOLF能快速獲取不同領域的產業資訊，鼓勵各大專院校一起認識GOLF教育平台、加入學用接軌聯盟，而教育部也承諾會與聯盟緊密合作提供聯盟相關資源，透過企業第一線最直接的回饋，縮短學用落差。

(時報資訊)