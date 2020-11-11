大陸陝西興平一名15歲袁姓少年，在校經常遭到同學霸淩，因而休學前往外地，直到近日接到朋友電話，他才又回到興平赴約，沒想到這一去竟然慘丟性命，他遭到6人圍毆致死，屍體被埋在一處廢棄民房旁，事件曝光後引發各界關注，目前警方已逮捕嫌犯並展開調查。

根據《新京報》報導，袁男原本就讀金城實驗中學二年級，休學1個多月來，他都一直在西安打工，直到10月29日接到一位朋友電話後，他便前往興平市阜寨鎮，孰料遭6名職業教育中心的學生圍毆，袁男昏迷後被抓到一間賓館繼續施暴，最後不幸傷重身亡。

6人隨後將屍體扛到教育中心20公里外的一處空地，接著挖了一個1.5公尺深的土坑後，將袁男埋進裡頭。全案最終還是曝了光，家人得知死訊後深感悲痛，袁爸爸透露「我兒子休學也是因為經常遭他們欺負，不知道啥原因打他，在我們眼裡，兒子一直很懂事，不給我們惹麻煩，為人也很好」。

其中一名14歲楊姓嫌犯的父親表示，案發當天兒子還有回家，不過並沒有發現任何異狀，直到警方上門逮人時，他才知道孩子居然殺了人，楊父表示「是我沒管教好孩子，非常對不起袁男的家人，願意承擔相關責任」，目前此案已交由刑警隊進一步調查偵辦，具體情況不方便透露。

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(中時新聞網)