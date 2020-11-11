今是雙11購物節，各大電商紛紛祭出優惠，許多人已開出心中的剁手商品，準備結清購物車。連鎖咖啡店也推出相關好康，像是星巴克今起一連3天，凡是示出手機截圖畫面，就享有買一送一優惠；另外，像是丹堤咖啡、85℃也紛紛推出相關活動，提升民眾的生活小確幸。

連鎖咖啡龍頭星巴克，推出「一起烤蘋果社群好友分享」，即日起至11月13日，到門市以手機等數位裝置，出示烤蘋果新品飲料 「IG限時動態」截圖，購買兩杯相同容量、風味及冰熱飲品，其中一杯由星巴克招待，星巴克也提醒，每人每次至多買一送一，飲料限當場一次領取，每日活動時間至晚間8時結束。

民眾只要將星巴克官方IG限時動態截圖後，至門市出示給店員，便能享有買一送一優惠。（圖／截圖自星巴克IG）

丹堤咖啡今也推出相關活動，舉凡是在全台門市出示Line官方帳號優惠券畫面，即可享全系列大杯飲品買一送一優惠。

丹堤也祭出相關優惠，就是要讓民眾有雙11小確幸。（圖／翻攝自丹堤臉書）

平價連鎖品牌85℃今日從上午11時至晚間23時，購買黑糖珍珠及芋頭系列，第二杯只要20元，且不限冷熱飲，由於85℃採現煮限量販售，純手工熬煮蜜漬黑糖珍珠，再搭上香醇鮮奶，以購買兩杯中杯，只要85元，平均一杯只要43元，可說是相當划算。

(中時新聞網)