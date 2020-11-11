凌巨第三季每股淨損0.69元 09:402020/11/11 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凌巨（8105）公佈2020年第三季合併財報數據，營收為17.85億元，較上季成長0.2％，營業毛損為8.9億元，毛損率為0.5％，營業淨損為2.61億元，稅後淨損為3.05億元，每股虧損為0.69元，每股淨值為16.75元。 凌巨合計2020年前三季合併營收為51.24億元，合併營業毛利及毛利率分別為1.10億元及2.1％，合併稅後淨損為6.45億元，每股虧損為1.46元。 (工商 ) #凌巨 #毛損 #稅後淨損 #每股虧損 #每股淨損 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》捷流閥業第3季每股盈餘2.22元 08:012020/11/11 財經 訂單湧進 大田Q3每股賺2.58元 04:092020/11/11 證券．權證 《興櫃股》八貫全數競拍成功 11月24日上市 08:012020/11/11 財經 《觀光股》瓦城Q3旺季衝4高 前3季賺逾1股本 08:002020/11/11 財經 緯軟 前三季獲利登峰 04:092020/11/11 證券．權證 聯強第三季 三率三升 04:092020/11/11 證券．權證 《汽車股》麗清Q3營收、獲利創同期高 每股盈餘0.75元 08:012020/11/11 財經 聚焦收斂策略 尖點Q3獲利創19季新高 04:092020/11/11 證券．權證 櫃買11日審議台微醫上櫃案 09:212020/11/11 財經 震旦行Q3獲利 季增37％ 04:092020/11/11 證券．權證 財經熱門新聞 ASML曾答應賣EUV 陸卻一台都拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 美股3大指數為何剩道瓊獨漲？2檔ETF藏答案 - 要聞 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 2大慘業解脫 12682變鐵板！謝金河爆台股驚現四大光環 - 財經 MSCI調整台股權重再降 指數大漲不受干擾 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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