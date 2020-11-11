凌巨（8105）公佈2020年第三季合併財報數據，營收為17.85億元，較上季成長0.2％，營業毛損為8.9億元，毛損率為0.5％，營業淨損為2.61億元，稅後淨損為3.05億元，每股虧損為0.69元，每股淨值為16.75元。

凌巨合計2020年前三季合併營收為51.24億元，合併營業毛利及毛利率分別為1.10億元及2.1％，合併稅後淨損為6.45億元，每股虧損為1.46元。

(工商 )

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