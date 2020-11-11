瑞銀證券指出，英特爾CPU委外代工趨勢愈來愈明朗，從低階CPU開始，將對5奈米製程有更廣泛的需求，未來也很可能加速3奈米或更先進製程的委外代工，台積電受惠程度最高，將推測合理股價由475元，直接拉升至外資圈最高的625元，驚艷市場。

瑞銀亞太區半導體分析師林莉鈞指出，從歷史經驗出發，台積電一旦在某些製程上取得重大成功（如：28奈米），因部分客戶對該製成的黏著度高，接下來的製程（如：20、16奈米）通常沒表現得那麼強勁。

鑒於5G智慧積放量推升台積電7奈米製程大獲成功，市場從過去經驗看，或許擔憂5奈米製程的需求與規模可能不會那麼大。但是，瑞銀強調「這次不一樣」，由於高效能運算（HPC）需求極強，台積電5奈米市場規模將比7奈米來得更大，瑞銀預期，5奈米晶圓代工產能至2021年下半年將來到每月18萬片，超越7奈米製程的15～17萬片。

瑞銀基於看好英特爾委外代工商機，上調2022、2023年的財務預期，並研判台積電2021年成長速度雖可能稍緩，但中長期前景與CPU委外代工商機都相當穩定，因而持長期看好態度。

(工商 )