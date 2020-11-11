近年來，以「假結婚」為手段，過戶北京車牌指標的違法犯罪行為持續爆發，因為中國汽車牌照「一牌難求」，尤其中國首都北京更是如此。日前就有中國媒體報導指出，一名北京女子為了搞車牌買賣，自2018至今2年間結婚、離婚高達28次，變更過戶了23輛車輛。

根據《看看新聞》報導，北京市公安局通報，截至11月6日，共抓獲嫌疑人166人，其中124人以結婚為手段騙取、買賣北京市小客車指標的違法犯罪行為，因涉嫌買賣國家機關公文罪，已被公安機關依法刑事拘留，起獲結、離婚證及大量電子轉帳記錄。例如，26歲白姓女子2018年以來結、離婚17次，變更過戶車輛15輛；37歲勵姓女子2018年以來結、離婚28次，變更過戶車輛23輛。

另據《每日經濟新聞》報導，北京市小客車車牌調控管理辦公室上月26日公佈了今年第5期抽籤的基數序號總數，測算結果指出一個車牌竟有高達3120人要搶，競爭率、中籤難度更是創下歷史新高。且據該處公佈的數據顯示，北京市今年將有54200個新能源汽車車牌在首期用盡，如果利用當前配置規則進行測算，新申請者必須繼續輪候9年，才有機會能拿到車牌。

因此不少民眾動起歪腦筋，透過「假結婚」取得車牌的方式，為買方先透過仲介與持有方聯繫、繳交訂金後，雙方合法結婚後，再將尾款付清，交易金額由仲介及車牌持有方依照比例抽成。

然而這樣的行為也造成一些亂象，有些民眾受騙，付錢拿不到車牌，也有結婚後其中一方不願離婚，最終鬧上法院的情況。北京當局也已經注意到這樣的亂象，開始針對這些車牌「黃牛」進行掃蕩。

(中時新聞網)