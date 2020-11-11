裕民(2606)子公司裕民航運(新加坡)與礦商英美資源集團，簽訂4艘液化天然氣(LNG)雙燃料動力散裝貨輪10年長期運務合約，為散裝業界首例長約的簽署，象徵著兩家公司致力於環保減碳與永續經營的承諾與堅持。同時委由上海外高橋船廠建造此4艘LNG 雙燃料Tier III散裝船，新船規格長299.88公尺、寬47.5公尺、載重噸為190,000DWT，專門承運此10年長期合約運務，預計於2023年內交船完畢。

裕民總經理王書吉表示，裕民改進新船設計、優化燃油使用效能、使用LNG燃料動力減少溫室氣體的排放等，打造更加環保的綠色船隊。這次與策略夥伴Anglo American的合作，裕民成為散裝航運業界中首例，第一家獲得4艘LNG雙燃料動力散裝貨輪，10年期運務合約的公司，為了展示對永續發展的長期承諾，裕民也是國際上最早使用LNG燃料動力的散裝航運業者之一，這些新船將成為減碳計畫下船隊汰舊換新的生力軍，裕民將達成2025年二氧化碳減排30％的目標。

今年上半年大陸鋼鐵產量、電力和煤炭需求的急劇下降，平均波羅的海指數(BDI)從2019年同期的895點下降了23％來到685點。然而自5月以來，散裝航運市場開始漸漸復甦，各類型船舶的運價開始反彈。另外，中美貿易戰對巴西大豆的出口有利，推動5月底大陸海運需求的增長。大陸政府亦於5月起開始增加鐵礦砂需求，以應對政府為抵抗疫情引起的衰退所採取的刺激性基礎建設計畫。世界各國的刺激經濟方案也開始增加國內需求，並增加對基礎建設的投資，這將有利於散裝航運市場的持續復甦。

(時報資訊)