因應數位轉型升級大趨勢，資訊經理人協會（IMA）推舉佳世達(2352)智能方案事業群總經理暨聚碩(6112)董事長李昌鴻當選第19屆理事長，將推動資訊經理人協會成為國內資訊人才與企業需求銜接最佳的孵化器，打造數位創新學院，協助百工百業進行數位轉型。

李昌鴻表示，資訊管理（Information Management）經過迭代更新，已進入IM 4.0階段，未來必須無縫整合資訊技術、通訊技術、營運技術、5G、智聯網（AIoT）等各項技術進行數位轉型，以提升企業營運效率。

過去常被認為是後勤支援部門的資訊經理人，將躍升為企業升級的領頭羊。市調公司IDC在2021年全球數位轉型預測報告中指出，目前全球企業擁有數位轉型組織和成長藍圖的比例僅約27％，估計至2023年將有75％企業擁有成熟的數位轉型藍圖。數位轉型的投資持續增加，預計2022年全球65％的GDP將由數位化驅動，數位轉型直接投資在2020年至2023年間將超過6.8兆美元。這也彰顯企業執行長（CEO）、資訊長（CIO）與IT組織，將對企業數位化扮演十分重要的角色。

隨著雲端服務與外部供應商方案日益成熟，IT組織以往身為企業內數位方案的建造者及營運者，將轉為和業務單位緊密合作定義產品、服務與流程，成為企業數位解決方案的設計者和整合者。

李昌鴻指出，IMA作為國內歷史最悠久的資訊經理人協會組織，要在百工百業的轉型契機中，成為企業數位人才培育與升級的搖籃、產業交流數位轉型議題的最佳平台，並推動國際交流與發展，協助經理人接軌全球最前瞻的資訊管理新趨勢。

(時報資訊)