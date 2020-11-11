庫存減少，周二歐美原油期貨漲逾2.5%；據美國石油協會(API)所公布的最新數據顯示，截至11月6日當周，美國原油庫存減少510萬桶，優於分析師原先預期的減少91萬桶；沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿齊茲親王(Prince Abdulaziz bin Salman)表示，若疫苗問世前需求急挫，石油輸出國組織(OPEC)及其產油國聯盟(OPEC+)將可能會對減產協議進行調整。

此外，美國製藥廠輝瑞(PFE-US)及德國BioNTech(BNTX-US)共同研發的新冠疫苗取得重大突破，不過輝瑞表示，儘管初步數據顯示測試中的疫苗能預防90%的新冠病毒，但不代表短期內疫苗就可以推出。分析師則認為，疫苗開發的利多消息，可以避免各國未來進一步實施封鎖政策，提振市場樂觀情緒，促使本周油價連2漲；其中美國原油漲幅2.7%，倫敦原油漲幅2.9%。

美國NYMEX-12月輕質原油期貨上漲1.07美元，報每桶41.36美元；12月熱燃油漲0.03美元，報每加侖1.25美元；12月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.19美元；倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨上漲1.21美元，報每桶43.61美元。(商品行情網)

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