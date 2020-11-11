歐股周二收在接近八個月高點附近。雖然投資人信心仍受到新冠疫苗突破性發展的樂觀鼓舞，然各國仍處於嚴峻疫情挑戰，投資人擔憂經濟損害，抑制了市場早盤的飆漲。

繼周一收漲4%之後，周二泛歐Stoxx 600指數收漲3.43點或+0.90%，為384.42點，守住周一創下的八個月高點。銀行股、能源股、汽車和零件股為表現最好的部門，分別上漲4.4%、、3.92%、3.16%；旅遊休閒股則修正下跌0.61%。

歐盟執委會預定周三批准對輝瑞和BioNTech的新冠候選疫苗的供應合約。歐股在周一受輝瑞疫苗正面消息提振而大漲，周二股市進行調整。

總統當選人拜登預計回復到美歐之間較冷靜的經貿和外交關係；另一方面，歐洲主要國家嚴格的管制措施已經威脅到經濟復甦路途。

Axi市場分析師Cutkovic指出，歐洲大部分國家已經進入全國封鎖或地區性的封鎖，重要的是要避免在不同級別的封鎖之間來回切換，對消費者和商業信心都會造成損傷。該分析師意指歐洲國家已有討論的於聖誕節期間管制鬆綁。

德國Commerzbank分析師Rieger表示，即使疫苗是有效的，讓足夠的大量人口進行接踵也需要時間，讓這些群體繼續受到封鎖的影響。

德國ZEW經濟研究中心表示，投資人信心在11月下跌超乎預期；德國在11月初實施全國封鎖。

英國FTSE指數上漲1.8%。英國在上一季的失業率飆至4.8%，顯示在全國封鎖前，雇主已經開始大量解聘員工。

義大利FTMIB指數上漲4.9%，為自三月以來最佳表現。繼大米蘭行政區的管制之後，義大利正在收緊托斯卡尼(Tuscany)和其他四個行政區的商業限制。

地產和購物中心所有人Unibail-Rodamco-Westfield在荷蘭股市大漲21%，為泛歐600表現最好個股。該公司股東投票反對一35億歐元的配股計畫。

(時報資訊)